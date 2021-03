Subiaco – Scuola, mensa e scuolabus

Il Comune di Subiaco rende nota l’apertura delle procedure per la ridefinizione delle quote di compartecipazione al costo dei Servizi di Refezione Scolastica e Trasporto Scolastico A.S. 2020/2021 per le famiglie residenti nel Comune di Subiaco in situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia da Covid-19.

Modalità di presentazione È possibile presentare la domanda esclusivamente sul modello reperibile sul sito internet del Comune di Subiaco www.comune.subiaco.rm.it. , attraverso le modalità di seguito esplicitate: – all’indirizzo mail subiacoaiutasubiaco@comunesubiaco.com; – consegna a mano presso Ufficio Protocollo, sito in P.zza S. Andrea n. 1 – 00028 Subiaco (Rm). Scadenza Sabato 20/03/2021 Documenti Avviso completo e modulistica su https://bit.ly/2MNYV0M