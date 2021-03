Città di Capena – Primo gol in serie A per Oliveira

In patria è reputata la giocatrice più importante di Rotterdam e della sua ex squadra il Feyenoord (già Tpp), passo da pantera e tiro secco, una giocatrice offensiva completa e di qualità ancora tutte da scoprire. Per chi segue il calcio a cinque femminile europeo, come il Vicetecnico Emiliano Luminoso (colui che l’ha portata in biancorosso), non è certo una novità il fatto che la numero quattordici olandese si potesse affermare nella massima categoria in poche partite, ma per chi è meno attento alle sorti dei maggiori campionati europei sicuramente sarà stata una sorpresa. In neanche quattro partite la neo Leprotta si è scrollata di dosso i problemi di adattamento (soprattutto la lingua) e ha iniziato a porre il primo sigillo. Non solo però, la traversa presa con un gran tiro da fuori e il lavoro sporco come solo i bravi pivot sanno fare, hanno reso la gara di Cagliari come la miglior prova fino a questo momento dell’olandese. Un pivot classe e potenza per Mister Chiesa che più volte ha affermato di rimanere ammirato dalle capacità balistiche di Oliveira soprattutto della capacità di girarsi sulla palla con estrema facilità anche in mezzo a più avversarie. Già nella gara con il Real Statte la numero quattordici era andata molto vicina al gol più volte, ma il sigillo non è mai arrivato. Così anche a Cagliari dopo una sgroppata in contropiede di Bea Martin, la pantera orange ha buttato dentro il pallone del due a zero. Il rammarico più grande in casa Leprotte è quello di non essere riusciti a portare la neo biancorossa a Capena già da inizio stagione così che avrebbe avuto molto più tempo per la fase di adattamento. Nonostante ciò la soddisfazione nei corridoi del Pala Pertini per aver preso una giocatrice di questo spessore è davvero tanta. Anche perché l’immagine guadagnata in una terra come quella olandese da parte del Club biancorosso non è cosa da poco e lo si percepisce anche dai social dal numero di follower orange che fin da subito ha invaso le piattaforme delle Leprotte con tanto affetto ed entusiasmo. Nel rush finale la squadra di Mister Chiesa potrà contare oltre che sulle leader ormai affermate anche su un grande pivot in più che di nome fa Jennifer Oliveira.