Fiano Romano, l’amministrazione Ferilli ottiene due milioni e mezzo di euro

L’Amministrazione comunale di Fiano Romano guidata dal Sindaco Ottorino Ferilli, ha ottenuto due milioni e mezzo di euro per mettere in sicurezza il centro e la periferia. Il contributo giunge dal Ministero degli Interni ed è destinato a risolvere alcune criticità, presenti sul territorio. L’impatto sarà, per tutta la comunità, certamente molto positivo sia per la zona centrale del paese, per la campagna e la periferia. Spesso nel nostro Paese sono proprie queste le zone abbandonate e dimenticate, che in questo caso saranno oggetto di un considerevole intervento atto a migliorare la condizione attuale. Nel particolare l’investimento interesserà via Val Casale e via Guance Rosse, un miglioramento della rete viaria, compresa quella ciclabile e pedonale, di via Palmiro Togliatti, più altri interventi. “Continuiamo a lavorare senza sosta, – ha affermato il vicesindaco Davide Santonastaso – cercando di portare a casa risultati concreti per la nostra comunità. Per questo non posso che ringraziare il sindaco ed il dirigente dell’area tecnica”.