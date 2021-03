GUIDONIA – 8 Marzo, Sit In a Piazza Matteotti

Iniziativa del “Sindacato Pensionati CGIL” per l’occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti della Donna” dalle ore 11 alle ore 12 di fronte il Teatro Imperiale

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna, in programma per l’8 marzo, le associazioni “Banca del Tempo”, il “Centro Diurno Cieli Azzurri” e il “Centro Diurno Maria Gargani” in collaborazione con la CGIL e il Sindacato Pensionati CGIL della lega Guidonia-Monterotondo, hanno indetto un sit in Piazza Matteotti, di fronte il Teatro Imperiale di Guidonia Montecelio, dalle ore 11 alle ore 12 dove ci sarà anche la testimonianza artistica della direttrice del Teatro Anna Greggi e dell’autore e critico d’arte Manuel Cohen.