Guidonia Montecelio – Arriva il supporto dei volontari per tamponi e vaccini

E’ stato firmato ieri pomeriggio in Sala Consiliare dal Sindaco Michel Barbet e dalle associazioni del territorio, il protocollo d’intesa tra il Comune di Guidonia Montecelio e le associazioni Airte, Avvis, Croce Rossa, Lecentopartidelcuore, Nvg Protezione Civile, Tanti Orizzonti Insieme e Volontario per Te che prevede un supporto gratuito da parte dei volontari delle associazioni per effettuare i tamponi antigenici ed i vaccini anti-Covid.

“Da sempre, ed a maggior ragione, in questo ultimo anno segnato dalla pandemia- spiega il Sindaco Michel Barbet- le associazioni hanno fatto un grandissimo lavoro di collaborazione con l’Amministrazione Comunale e di sostegno ai cittadini colpiti dall’emergenza. Ora con questo protocollo facciamo un ulteriore passo in avanti per combattere la pandemia tutti insieme”.

“Con questo importante atto – continua il Consigliere Comunale Matteo Castorino- proseguiamo il lavoro di rete sociale che ci ha visti accanto alle associazioni del territorio, a cui va tutta la stima e il ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale per il supporto fornito”.

“Sin da subito ci siamo adoperati per fronteggiare l’emergenza Covid- conclude la Dottoressa Giovanna Rizzitiello, consulente medico-scientifico delle associazioni- e abbiamo trovato nell’Amministrazione Comunale un interlocutore valido e proattivo verso le nostre esigenze. Con il protocollo di oggi proseguiamo un percorso virtuoso con l’obiettivo di metterci alle spalle al più presto questa crisi sanitaria”.