MENTANA – Iniziano i lavori in via Amendola, protestano i commercianti

Lavori e polemiche in via Amendola a Mentana dove da lunedì 15 marzo (leggi il dettaglio dei lavori annunciati inizialmente per l’8 marzo) inizieranno degli interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione della pavimentazione bituminosa, finalizzati al miglioramento della percorribilità e sicurezza stradale. Non sono mancate le polemiche, perché già negli ultimi tempi residenti e commercianti sono stati penalizzati dai lavori della rotatoria dei carabinieri e in via Moscatelli ancora in corso. La paura è proprio quella che il mese annunciato per la realizzazione possa allungarsi con il passare del tempo, ma soprattutto che non c’è stata comunicazione e concertazione.

“Non è possibile venire a conoscenza di una cosa così importante dal profilo Facebook del sindaco quando ancora non c’è un’ordinanza – spiega Fiorella Di Natale, commerciante di via Amendola titolare del negozio La casa di Fiore – Sarebbe bastato organizzare un incontro prima per affrontare insieme le criticità. Non si capisce che durante questo periodo storico a causa del Covid siamo già in sofferenza e questi lavori rischiano di essere il colpo di grazia. Ci aspetta un mese senza lavoro con i clienti che non potranno parcheggiare, così come noi commercianti, e la strada intasata dal traffico con il senso unico alternato. Nessuno mette in dubbio la necessità dei lavori, ma credo che si sarebbero potuti svolgere la notte oppure durante il periodo estivo. Spero almeno che abbiano pensato a mettere a disposizione il parcheggio vicino alla scuola regolamentando gli orari”.