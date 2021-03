Montelibretti – Avviata la gestione dei pagamenti sul proprio conto corrente

Il Comune di Montelibretti avvia ufficialmente la piena e generalizzata gestione dei pagamenti sul proprio conto corrente postale tramite il nodo dei pagamenti PagoPA, grazie alla convenzione con il Comune di Roma Capitale ed i fondi comunitari del programma PONMetro. Questo sistema permette il pagamento on line oppure tramite i sistemi di pagamento aderenti al nodo PagoPa (SisalPay, ecce cc), poste e banche.

Entra in funzione il nuovo portale “SIRENA” a cui sarà possibile accedere attraverso il sito del Comune di Montelibretti per i pagamenti digitali dei tributi (escluso pagamenti F24) e dei servizi comunali.

| pagamenti verso il Comune non potranno più essere effettuati con modalità diverse rispetto a quelle indicate in questo avviso pertanto, non potranno più essere utilizzati bollettini di conto corrente postale “-123-” cd. “bollettini bianchi”.

Pago PA è rivolto a tutti gli utenti (cittadini, aziende, associazioni, ecc.) che intendono effettuare un pagamento in modalità digitale e/o elettronica e/o da remoto, dal proprio computer, tablet o smartphone. Due le modalità di pagamento previste:

– il pagamento spontaneo, che include tutti quei servizi che rispondono a pagamenti con costi fissi (es.

pagamento di diritti di segreteria, carte d’identità, pagamento pratiche edilizie, mensa scolastica, ecc.)

– il pagamento di ruoli o liste di carico predeterminato che, include, invece, tutti quei servizi con costi calcolati e

variabili, preceduti da specifici avvisi di pagamento (es. servizio scuolabus, luci votive, ecc.)

COME SI PAGA

Pagamenti online:

La procedura per effettuare dei pagamenti online con PagoPA è davvero molto semplice. Infatti, tutto quello che bisognerà fare è inserire i propri dati anagrafici, il proprio indirizzo e-mail, il numero di serie del documento che si dovrà pagare ed infine il codice identificativo dell’ente pubblico creditore. Tale codice potrà essere reperito sull’avviso ricevuto. | pagamenti possono essere effettuati con:

e cartedi credito;

e cartedi credito prepagate;

e paypal;

e bonifico bancario online in interazione digitale con il proprio home banking;

e PagaComodo.

Pagamenti in strutture fisiche

Con l’apposito bollettino di pagamento munito di codice IUV sarà possibile effettuare pagamenti con PagoPA presso strutture fisiche come ad esempio: Tabacchi, punti SISAL, Banca, Poste Italiane, ecc. Per procedere al pagamento presso una di questa strutture elencate tutto quello che bisognerà fare è recarsi presso una di esse, consegnare il bollettino dell’utenza da pagare, controllare i dati stampati sul pre-scontrino e conservare la ricevuta di pagamento.