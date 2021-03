TIVOLI – In Tribunale coi coltelli, bloccati dalle guardie giurate

Mattinata movimentata quella di oggi, venerdì 5 marzo, al Tribunale di Tivoli dove le guardie giurate della “Puma Security” hanno beccato due uomini che volevano entrare all’interno del tribunale con delle armi bianche.

Il primo fatto è avvenuto alle ore 11, quando all’ingresso di via Arnaldi si è presentato un 48enne di Sant’Angelo Romano, che una volta messo i propri oggetti all’interno dello scanner RX, l’apparecchio situato all’ingresso del Tribunale per verificare il contenuto delle borse, è stato trovato in possesso di un coltello ripiegabile a forma di carta di credito, con la lama lunga 9 centimetri.

Verso le 12,35 la seconda “sorpresa” un 32enne di Tivoli presentatosi al Palazzo di Giustizia per un interrogatorio: durante i controlli di rito gli addetti alla sorveglianza hanno notato un portachiavi “spaccavetri” che nascondeva al suo interno, svitando la punta superiore, una lama da 6 centimetri da avvitare sull’altra estremità.

Entrambi sono stati accompagnati dal poliziotto dell’arma presente in tribunale al fine del servizio di vigilanza per i controlli di rito.