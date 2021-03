Con gli “Asinelli di Veio” fra passato e natura

L’iniziativa, è organizzata dall’Associazione “Asinelli di Veio”, patrocinata dal Comune di Sacrofano e consigliata dall’Ente Regionale Parco di Veio

E’ in programma per domenica 7 marzo 2021 dalle ore 9.30 la passeggiata “Mystic Donkey! Perlustrazione spirituale di antichi luoghi sacri”, organizzata dall’Associazione “Asinelli di Veio”, patrocinata dal Comune di Sacrofano e consigliata dall’Ente Regionale Parco di Veio. Prosegue, quindi, l’esperienza esplorativa del territorio che circonda Sacrofano. Isidoro detto “Easy” (il capobranco), Priscilla e Ciuchino accompagneranno i partecipanti lungo un percorso ad anello all’interno del Parco di Veio, in direzione di Monte Cavallaro. Si comincerà attraversando una dolce distesa collinare verdeggiante, con abbeveratoi destinati agli animali che qui vivono allo stato brado – mucche, cavalli e piccoli pony – e si proseguirà sulla asinovia dirigendosi verso il Monte di San Silvestro insieme ai ciuchini amiatini. Tali luoghi nascondono molti segreti. Gli asinelli, condurranno ai resti di una tomba antica sotterranea e quasi completamente sconosciuta risalente al IV secolo. Non molto distate, i resti di un antichissimo acquedotto: un suolo che conserva le tracce di antichissime civiltà.