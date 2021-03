FONTE NUOVA – Sicurezza sul lavoro, la Asl multa il Comune

C’è una multa presa dal comune di Fonte Nuova che sta facendo discutere in questi giorni. È quella comminata dalla Asl Roma 5 in seguito a un controllo effettuato il 9 agosto del 2020. Gli ispettori dell’azienda sanitaria locale avevano rilevato diverse incongruità sulle documentazioni presenti all’interno degli uffici preposti. In seguito al sopralluogo da parte delle autorità di controllo è stato rilasciato un verbale di prescrizioni in cui venivano descritte le azioni da seguire per la tutela dei dipendenti pubblici. Nei giorni successivi al controllo, infatti, parecchi dipendenti comunali hanno dovuto partecipare a corsi di aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e altro.

A gennaio il comune di Fonte Nuova ha pubblicato una determinazione dirigenziale – la numero 24 – con cui sostanzialmente liquidava alla Asl Roma 5 i 2.825,20 euro previsti dall’ammenda amministrativa. Soldi che sarebbero usciti fuori dalle casse comunali e quindi da tutti i cittadini. Ma lo scorso 15 febbraio, al primo consiglio comunale utile, Daniele Mazzoni durante il question time ha chiesto conto della procedura, soprattutto per il fatto che dovessero essere i contribuenti a pagare la multa della Asl. Il risultato è stato che il 19 febbraio il segretario comunale ha di fatto invalidato il precedente atto e indicato che il pagamento sarebbe stato a carico del dirigente comunale. Un provvedimento che non è piaciuto allo stesso consigliere comunale Daniele Mazzoni che insieme all’ex sindaco Graziano Di Buò rappresenta il gruppo consiliare della lista “Vita Nuova”.

“Al momento non abbiamo ancora ricevuto spiegazioni ufficiali – dicono i due consiglieri comunali di opposizione – ma gli atti del comune di Fonte Nuova sono contraddittori, perché ci sono un’infinità di sentenze che se non è stato individuato un responsabile, il datore di lavoro dei dipendenti comunali è il sindaco. Quindi la multa la deve pagare lui. Dopo il primo intervento fatto dopo aver spulciato gli atti comunali, adesso stiamo preparando una interrogazione dettagliata anche per capire se il comune di Fonte Nuova è in regola con tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro”.