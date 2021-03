Guidonia e le sue infinite “piazze virtuali”

Gli amministratori invitano a “rispettare le regole”

I social, a volte possono davvero trasformarsi in una giungla. A Guidonia, a sud della Sabina, di Monterotondo e di Palombara, sono presenti diversi gruppi. Il principale, ha oltre ventimila iscritti. Osservando con un po’ di attenzione i messaggi dei gruppi, si nota un collegamento tra chi amministra, il suo orientamento politico e quello che viene fatto pubblicare sulle pagine facebook. Gli amministratori, cioè coloro che decidono se un post viene pubblicato o no, invitano a “rispettare le regole”. Attorno a Guidonia, e poi a Bracciano, ai Castelli e a Colleferro, ci sono anche diversi gruppi che lasciano inserire a sconosciuti, nel rispetto di regole chiare e visibili messaggi inerenti la zona o un’area più vasta, praticamente tutta la provincia di Roma. Il Comune di Tivoli negli ultimi mesi, osservando ciò che accade nella città vicina e anche all’interno del territorio tiburtino, si è accorto dei gruppi facebook della vicina Guidonia. Pare che il sindaco, in questi giorni, stia preparando un regolamento per disciplinare ciò che i dipendenti del Municipio scrivono sui gruppi social della zona.