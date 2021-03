Il processo alla strega

La donna più desiderata e sognata di Fiano Romano, è accusata di stregoneria

Una donna di straordinaria bellezza, nel 1528, si trova rinchiusa nella Rocca di Fiano Romano. Lei, è talmente graziosa che nessun uomo nei suoi confronti mostra indifferenza. E’ la donna più desiderata e sognata di Fiano Romano. Per questo l’accusa di stregoneria stride fortemente nei confronti di quella figura dal viso angelico, che continua a proclamarsi innocente. “E’ malefica” sentenzia il popolo, dopo che per lungo tempo molte voci, fin da Monterotondo, hanno circondato Bellezza Orsini. Un giorno, però, un giovane non riesce ad ottenere benefici dalle sue cure e muore. Il fatto viene denunciato dai parenti al tribunale dell’Inquisizione e Bellezza viene convocata a Fiano, davanti ad un tribunale che l’accusa di aver praticato stregonerie. Bellezza, viene torturata così violentemente che il giudice riesce ad estorcerle una confessione. E’ per questo motivo che decide di togliersi la vita utilizzando un chiodo, dopo essersi colpita alla gola.