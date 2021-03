Villa Dante per le donne, attività e progetti per la prevenzione del tumore alla mammella

Al centro di Villa Dante del Gruppo Ini continuano i progetti per la salute delle donne. La struttura di via Roma a Guidonia Montecelio è all’avanguardia per la diagnosi precoce del tumore alla mammella ed altre patologie senologiche. Prevenzione e screening, sopratutto in questi tempi di Covid, hanno un’importanza assoluta. “Questi controlli sono fondamentali per prevenire il tumore alla mammella – spiega la dottoressa del Gruppo Ini Silvia D’Onofrio -. Una diagnosi precoce si traduce in una maggiore sopravvivenza, minori rischi di diffusione della patologia, terapie meno aggressive ed interventi chirurgici non demolitivi. E’ estremamente importante tenersi sotto controllo e non si può aspettare, nonostante la pandemia. Negli ultimi mesi, in Italia, gli esami di screening si sono ridotti di almeno 400 mila visite, con una mancata esecuzione di circa 2.000 diagnosi di tumore alla mammella. Gli effetti di questi ritardi li vedremo nel medio e nel lungo periodo, purtroppo”.

I SERVIZI DI VILLA DANTE PER LE DONNE

A Villa Dante sono operativi dei macchinari specializzati, come la mammografia a basso dosaggio di radiazioni, e l’ecografia mammaria con sonda dedicata, con cui si possono svolgere esami approfonditi. “Stiamo ulteriormente implementando il reparto di senologia – aggiunge la dott.ssa D’Onofrio -. il Gruppo Ini vuole favorire una medicina di genere con percorsi interamente dedicati alle donne, anche nel centro di Villa Dante”.

L’attenzione di Villa Dante per le donne si traduce anche in giornate di consulenza e screening gratuite. Per l’8 marzo è stato organizzato un consulto gratuito di medicina estetica e per venerdì 12 una giornata di prevenzione senologica gratuita (visita senologica + ecografia mammaria). Con le restrizioni dovute al Covid i posti sono limitati e le prenotazioni sono andate esaurite nel giro di pochi giorni. Il Gruppo Ini, comunque, organizza frequentemente appuntamenti come questi, basta seguire gli aggiornamenti pubblicati sul sito www.gruppoini.it e la pagina Facebook per essere costantemente aggiornati.

S.O.S. SENO

Ma l’attenzione del Gruppo Ini alla salute delle donne va oltre ed è già attivo, dallo scorso ottobre – il mese rosa dedicato alla prevenzione delle patologie mammarie – è attivo il servizio S.O.S. Seno.

“Abbiamo una linea attiva dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, dedicate alle urgenze senologiche – spiega la dottoressa Silvia D’Onofrio, medico radiologo del gruppo Ini -. Ogni donna che si sveglia con un fastidio, un dolore, la percezione di un nodulo al seno, ci può chiamare e la prendiamo in carico, immediatamente. Forniamo una consulenza senologica ed un’ecografia gratuita per cercare di inquadrare il problema per poi indirizzarla verso gli esami e gli altri approfondimenti necessari. C’è un numero di telefono dedicato a cui rispondo io o la dottoressa Elana Di Caprera”.

“Si tratta di un servizio veramente utile ed importante che riesce a dare una risposta alle esigenze delle pazienti del territorio. Spesso le donne che hanno problemi al seno non sanno a chi rivolgersi e per chi si sveglia con un problema, un fastidio, dover aspettare anche solo una settimana può sembrare come un anno. Servono risposte immediate e con S.O.S. Seno il Gruppo Ini riesce a darle”.

Tutte le prestazioni senologiche di Villa Dante si possono prenotare al Cup del Gruppo Ini tramite numero verde gratuito 800951595 o tramite whatsapp al numero 348.2322841.

S.O.S. SENO CHI CHIAMARE?

In caso di urgenza chiama il 06.94285239

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00