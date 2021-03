A Tivoli, flash mob contro la violenza sulle donne

Purtroppo, il trend delle donne uccise nel 2021 sembra essere drammaticamente in linea con quello degli anni precedenti dato che una donna viene uccisa ogni 5 giorni dal primo gennaio. Per provare ad interrompere questa tragica tendenza oggi, nelle giornata dedicata alle donne, a Tivoli in piazzale delle Nazioni Unite alle ore 17 è in programma un flash mob di sensibilizzazione durante la Giornata internazionale della donna celebrata in tutto il mondo. Una leggenda fa risalire l’origine della Giornata al desiderio di rendere omaggio alle operaie morte in una strage che sarebbe avvenuta l’8 marzo del 1908 tra le mura della fabbrica di abbigliamento Cottons, a New York: qui un incendio avrebbe provocato la morte di 129 donne. Il luogo della manifestazione tiburtina non è stato scelto in modo casuale dato che nel 2012, proprio in questa zona si è consumato l’omicidio di Claudia Bianca Benca. Sarà il rosso colore simbolo della manifestazione, per ricordare il sangue che macchia in maniera indelebile questa tragedia presente in ogni zona del globo. L’iniziativa è promossa da Differenza Donna, Noi Lilith, 8 marzo 2012 e Rete Rosa.