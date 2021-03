GUIDONIA – Covid, sei classi in quarantena alla materna di Via Sperandio

Sono sei le classi sottoposte a quarantena nella Scuola dell’Infanzia di Via Sperandio a Montecelio per un avvenuto contatto con caso COVID. Le sei sezioni sono poste in quarantena dal venerdì 5 marzo 2021 a domenica 14 marzo 2021, la quarantena termina trascorsi i 10 giorni con effettuazione del tampone che dovrà risultare negativo come da Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020.

Il tampone antigenico per le sei sezioni poste in quarantena è programmato per il giorno mercoledì 10 marzo 2021 presso la Scuola dell’Infanzia di Via Sperandio, ed al fine di evitare assembramenti sono stati programmati sei turni dalle ore 14 fino alle 17,45.