Marcellina – Dalla regione un finanziamento per progetto formativo destinato agli alunni

L’iniziativa, presentata alla Regione Lazio e dalla stessa finanziata, denominata “EuDaMa”, ha lo scopo di portare l’Europa nella didattica della nostra scuola, in linea con il nuovo programma “Formare al futuro” e il “Piano Nazionale Scuola Digitale” del MIUR.

Il progetto, che verrà realizzato nel corso della primavera, coinvolgerà le classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Marcellina, in attività ludico-conoscitive sull’Europa, anche attraverso esperienze di gioco online con gruppi classe, in un percorso che cresce nei livelli di difficoltà, dal più semplice per la scuola dell’infanzia al più complesso per le classi delle scuole secondarie.

Il Comune di Marcellina è stato selezionato per la concessione di un contributo a seguito della partecipazione al “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea” pubblicato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio.