Mentana e Monterotondo, cercando Carlo Magno e Garibaldi  

Nel centro storico di Mentana fra vicoli e costruzioni in pietra, mura e torri medievali, si trovano antichi cimeli marmorei romani, testimonianze medievali e lontane memorie garibaldine. Mentana, infatti, è nota per la battaglia omonima che ha riportato la sconfitta di Giuseppe Garibaldi contro le milizie papali, sostenute dall’esercito francese. Molto tempo prima a Mentana (si chiamava Nomentum) si sono incontrati Carlo Magno e papa Leone III, nel 799. Il borgo vecchio di Mentana riserva scorci di grande poesia, ed è un concentrato di arte e archeologia: busti, sarcofagi e fregi marmorei. Anche Monterotondo è legato alla storia garibaldina, con le truppe dell’Eroe dei Due Mondi vincitore nei confronti di quelle papali. L’origine del luogo è davvero antichissima i primi documenti riportano ad una cittadina chiamata Campum Rotundum o Mons Rotundum sono degli anni 1012-1013. Si tratta di luoghi ricchi di storia, che hanno contribuito in epoche differenti a “scrivere” parte della storia del nostro Paese.