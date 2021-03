L’ordinanza

La sospensione dell’attività scolastica in presenza relativamente al plesso della sede centrale dell’ “Istituto Comprensivo Espazia” sito in via XX Settembre n. 42 per le attività didattiche di ogni ordine e grado e di quelle amministrative nella sede stessa, a far data dal giorno 9 marzo 2021 fino al 14 marzo 2021, salvo diverse indicazioni o valutazioni da parte dell’autorità sanitaria competente.

