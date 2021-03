Monterotondo – Storia di integrazione e di successo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, tramite le voci di due donne, possiamo leggere una storia di integrazione e di successo segnalata da parte dell’assessore al Volontariato e Inclusione sociale Matteo Garofoli.

Una donna rifugiata politica, che nel Comune ha trovato una seconda casa e un punto di partenza per una vita nuova è un esempio di integrazione riuscita, di accoglienza e del frutto dell’impegno messo in campo ogni giorno dal Progetto SAI Arci Roma Aps.

Dalle parole di Cristina Formica coordinatrice del progetto, traspare tutta la gioia e l’importanza dell’impatto sociale del traguardo raggiunto:

“S. rifugiata politica del Progetto SAI del Comune di Monterotondo, ha vinto una borsa di studio presso l’Università di Pavia, nell’ambito del Progetto Diamo Rifugio ai Talenti. S. frequenterà l’ università italiana perché è una persona capace e preparata. Come equipe progettuale, siamo orgogliose che una beneficiaria abbia avuto questa grande possibilità, frutto soprattutto delle sue capacità, a dimostrazione che le persone accolte in Italia partecipano attivamente e positivamente alla vita sociale del nostro paese, contribuendo anche loro al progresso collettivo”

Cosi come proprio le parole di S., sono uno stimolo per tutti noi per continuare a investire sui percorsi valoriali dell’inclusione e dell’accoglienza, per il beneficio e la crescita della Comunità tutta:

“Ricevere questa borsa di studio mi ha dato molta serenità e la possibilità economica per continuare a perseguire i miei sogni educativi. Apprezzo molto il generoso sostegno del PROGETTO SAI e del Comune Di Monterotondo , per l’opportunità a perseguire i miei sogni educativi. Durante la mia permanenza nel progetto ho imparato molto ed è stata un’esperienza molto utile. Sono molto grata a tutti coloro che mi hanno supportato, a partire da Riccardo Varone Sindaco e tutta la popolazione di Monterotondo”