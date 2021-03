L’incontro

Si è svolto, l’incontro tra l’azienda Gigi piante grasse di Luigi Guidotti di Capena (RM) e la residenza sanitaria per anziani Livia Tiberina di Castelnuovo di Porto. Entrambe hanno aderito all’iniziativa “Raggio di sole“, promossa dalla Federfiori-confcommercio, in collaborazione con i sindacati provinciali, Cometa Federfiori e l’unione Induisti Italiani , in occasione della Festa della Donna 2021; un pensiero per le persone anziane sempre più sole.

Le ragazze dell’azienda Gigi piante grasse, insieme alla dottoressa Marino Rossella , nel rispetto delle procedure anti-Covid, hanno consegnato ad ogni donna ospite della struttura, una gerbera gialla, come simbolo di vicinanza e solidarietà per non sentirsi mai più sole.

Toccante il discorso della Dottoressa Marino , la quale ricorda, in memoria di questa giornata e più in particolare in questo periodo di pandemia, quanto sia importante ricordare il diritto di essere Donna in tutti i suoi aspetti e quanto la struttura insieme alle operatrici sanitarie, siano attive nell’evitare il grande problema di fragilità psicologica dovuta a questo lungo periodo di lockdown ; dove gli incontri con i familiari sono ridotti al minimo e i rapporti sociali totalmente interrotti per salvaguardare la loro salute.

Un piccolo gesto che ha saputo strappare un sorriso, anche se sono state le stesse signore a trasformare la mattinata in un momento di gioia e tenerezza; con la poesia della signora Annabella , un inno alla vita, e cartelloni dalla scritta “un abbraccio da tutti noi “.

Si parla molto spesso in questo periodo di RSA, molte volte al centro di polemiche; ma questa mattina abbiamo avuto la prova di quanto sia tutto incentrato a preservare la salute degli ospiti e soprattutto che l’amore è l’ingrediente essenziale per svolgere questo mestiere; e che basta un fiore, come quello donato da Azienda Gigi piante grasse ,per far sbocciare un sorriso grande come “un raggio di sole “.