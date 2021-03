San Benedetto e il ritratto ufficiale

Il ritratto di San Benedetto in estasi è il nuovo dipinto che fa parte della collezione dell’ ordine Benedettino, nel monastero di Subiaco.Il dipinto donato dall’ artista Antonio Proietti e la sua famiglia, sancisce l’ inizio di una nuova via che sta percorrendo l’ ordine dei benedettii, l’ arte sacra come ritorno alla bellezza della vita semplice ma dalla profonda coscienza interiore.

Si e’ partiti da una delle regole scritte da San Benedetto, il suono sacro del “ silenzio “, come comunicazione interiore e ascolto di stessi, per ritrovare il proprio io, i propri bisogni e le proprie passioni.Il ritratto in questione rappresenta lo sguardo di San Bendetto che Accoglie fin da subito il messaggio divino della luce di Dio e ne fa subito nota, mantenendo fissa su carta la parola di Dio portando con se il libro della regola. Questa luce che tanto comunica una forte vibrazione ma silenziosa, perche parla solo al

cuore dei santi, è la stessa che terrà viva la fiamma dello spirito santo in San Benedetto, fino agli ultimi istanti in cui alloggerà all’ interno della torre dell’ abbazia di Montecassino.

Il messaggio religioso dei Benedettini si è unito alla forza comunicativa dell’ arte e tramite questo dipinto ha dato vita ad un progetto artistico che va menzionato, si sta realizzando in questo periodo una stampa d’ arte del dipinto, custodita da un elegantissima cartella, con all’ interno il certificato di autenticità della stampa, in edizione limitata.

Bisogna menzionare anche l’ intervento spirituale di uno dei monaci del monastero che di suo pugno ha scritto un pensiero di speranza e messaggio di pace che accompagnerà l’opera. Il progetto che vede la collaborazione di piu maestranza, ad esempio il prezioso supporto della carta fatta a mano dell’ Opificio del Borgo dei Cartai di Subiaco, diretto da Marco Orlandi, dove la carta ritorna ad essere prodotta come nel 1400 a.c. Al contributo di due azziende tipografiche che completeranno l’ impaginazione della stampa.

L’ obbiettivo finale è produrre un oggetto d’ arte che porti nel mondo il messaggio dei Benedettini attraverso l’ arte, quindi coloro che verranno in visita al Monastero o al Santo Speco, potranno aquistare la stampa d’ arte ed avere con se un opera che celebri il monaco San Benedetto come buon auspicio per la famiglia e per la vita.