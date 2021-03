Tivoli – Giornata internazionale della donna, l’assessora Cappelli: “Presto l’apertura della ‘casa di semiautonomia’”

In occasione della “Giornata internazionale dei diritti della donna” l’amministrazione comunale di Tivoli intende rinnovare la propria vicinanza e il proprio sostegno a tutte le donne, in particolare a quante ancora lottano quotidianamente per vedere riconosciuti i propri diritti», dichiara l’assessora alle Politiche sociali Maria Luisa Cappelli. «Questa amministrazione ha sempre preso posizione contro ogni forma di violenza e di discriminazione attraverso risposte concrete, come l’ apertura del centro antiviolenza “La Sibilla”. Il centro, gestito dall’associazione “Differenza donna”, che da anni si batte per i diritti delle donne contro la cultura patriarcale, rappresenta un importante punto di riferimento per il territorio avendo sostenuto ad oggi oltre 200 donne del territorio tiburtino. Un nuovo traguardo è stato raggiunto con l’apertura di una “casa di semiautonomia” che ospiterà donne sole o con figli e figlie uscite da una storia di violenza. «La casa sarà gestita dall’associazione “Differenza donna” che ne ha fortemente voluto la realizzazione sul nostro territorio proprio per rafforzare le azioni a tutela delle donne e di sensibilizzazione di tutta la comunità, verso la realizzazione di un mondo davvero più libero e di pari opportunità».

«L’8 marzo è un giorno in cui sottolineare l’impegno quotidiano contro i pregiudizi e le disuguaglianze di genere, nel lavoro, nella politica, nella società e nella famiglia; obblighi che l’amministrazione comunale tiburtina si è assunta con grande sensibilità, soprattutto in questo anno difficilissimo di pandemia», prosegue Cappelli. «Le donne, molto spesso, sono le figure che più soffrono le conseguenze dell’emergenza sanitaria anche nel nostro territorio. Le iniziative messe in campo dal Comune di Tivoli e dal settore del Welfare hanno proprio l’obiettivo di eliminare le situazioni di disparità tra le varie componenti sociali».