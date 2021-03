I tesori nascosti del nord est

Il nord est è un luogo ricco di storia miti, leggende, personaggi influenti, uomini potenti, misteri e pure tesori nascosti. Due in modo particolare hanno alimentato la fantasia di storici e cercatori, che si sono dedicati a vicende molto distanti nel tempo fra loro. La prima è legata all’antico Castello Theodoli di Sambuci, che nasconde secondo la leggenda uno straordinario tesoro custodito da un fantasma. Si tratta riporta la tradizione popolare di una giovane donna, che pur di non concedersi al padrone (l’uomo ha ucciso anche il suo futuro sposo) decide di togliersi la vita. Il fantasma della donna è perciò condannato a vagare per sempre nei pressi del castello, che resterà invenduto fino al 1500. L’altro tesoro è di epoca contemporanea e pure l’Esercito Italiano figura fra i cercatori. Si tratta di 79 casse in legno con all’interno i lingotti d’oro della Banca d’Italia, nascosti dai tedeschi nel Bunker Soratte nel 1943. La vicenda soprattutto nei primi anni Sessanta è spesso finita sulle prime delle riviste del tempo, continuando ad alimentare la leggenda del tesoro nascosto all’interno del Monte Soratte. Cunicoli segreti mai scovati, intense ricerche, ipotesi, misteri ed una serie infinita di intrecci caratterizzano questa storia ancora oggi avvolta nel mistero. Il passato ha lasciato in eredità una serie inesauribile di straordinarie ricchezze nascoste come il “Treno di Hitler”, che potrebbe trovarsi in Polonia e proprio i suoi vagoni sarebbero i “custodi” della Camera d’Ambra creata in Prussia (è una stanza di circa 55 metri quadrati le cui pareti sono completamente rivestite da pannelli decorati con ben sei tonnellate d’ambra, oltre a foglie d’oro e specchi. E’ considerata l’ottava Meraviglia del Mondo). In questo scenario infinito e suggestivo, anche la Città del nord est ha le sue storie sorprendenti da raccontare.