Mentana – Lavori di manutenzione straordinaria

Lunedì 15 marzo inizieranno i lavori su via Amendola per interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione della pavimentazione bituminosa, finalizzati al miglioramento della percorribilità e sicurezza stradale.

L’opera di via Amendola prevede, nei tratti maggiormente danneggiati, le seguenti lavorazioni:

– realizzazione strato di base/collegamento in conglomerato bituminoso;

– realizzazione strato di usura in conglomerato bituminoso;

Inoltre, è previsto il rifacimento del tappetino bituminoso esteso all’intera carreggiata per circa 1000 mq.

Al fine di permetterne lo svolgimento, DALLE ORE 7,00 DI LUNEDÌ 15 MARZO E FINO ALL’8 APRILE, su Via Amendola, nel tratto che va da via delle Vigne nuove a largo Lolli, come previsto dall’ordinanza n.13/2021 della Polizia Locale, sarà: