Oggi pomeriggio la squadra di Montelibretti (5A) è intervenuta per uno smottamento in Via Nilde Iotti incrocio Via Vallagati in località Monterotondo. Da una prima valutazione risultano coinvolte alcune autovetture lasciate in sosta. Sul posto i G.O.S., gli U.S.A.R ed il funzionario di servizio. Non si è al corrente al momento se ci siano o meno persone coinvolte.