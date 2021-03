Nerola – Aggiornamenti sull’emergenza Covid

Ad oggi 7 concittadini positivi al Covid -19 (fonte Asl) e 5 Concittadini positivi (altra fonte- rapido) per un totale di 12 cittadini positivi al Covid 19. Attualmente sono sotto controllo le classi in quarantena nella scuole e alcune situazioni di isolamento che porteranno a prendere decisioni nelle prossime ore. “La questione delle scuole è molto delicata e insieme al Dirigente Scolastico stiamo decidendo cosa sia meglio per tutelare al massimo la salute dei bambini, dei fragili, delle famiglie. – dice il Sindaco Sabina Granieri – Come Istituzione faremo la nostra parte e non ci tireremo indietro, tuteleremo al massimo la nostra comunità come successo in zona rossa. – chiediamo a tutti massima attenzione, siamo di fronte ad una nuova ondata, vi preghiamo di rispettare le regole, distanziamento sempre, mascherine,restare a casa in caso di malessere e sintomi, quarantena dopo un contatto con un positivo, controllo dei ragazzi e dell’utilizzo dei dpi. – conclude – “