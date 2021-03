Onoranze funebri San Gabriele, da 37 anni un punto di riferimento per il territorio

Le onoranze funebri San Gabriele rappresentano un punto di riferimento per il territorio. Nei momenti più tristi, da 37 anni, le famiglie di Guidonia Montecelio, Marcellina, Tivoli, Roma, si affidano alla famiglia Olivieri. “Anche a distanza di anni le persone – spiega Claudio Olivieri, il titolare – ci chiamano ogni qual volta perdano un proprio caro. Segno che anche negli attimi difficili del lutto le persone percepiscono ed apprezzano la discrezione e la professionalità che mettiamo in ogni nostro servizio”.

“Dopo aver lavorato per diverse agenzie ho aperto la mia ben 37 anni fa a Marcellina. – ricorda Olivieri – Dopo due anni ho aperto la sede di Montecelio e, dieci anni fa, quella al centro di Guidonia. Oggi gestisco l’attività insieme a mia moglie Luisa ed ai miei figli, Valerio e Giovanna, e con più di 40 anni alle spalle siamo davvero in grado di affrontare qualsiasi tipo di problema. In tutti questi anni abbiamo eseguito ogni tipo di servizio e ci siamo specializzati anche nel rimpatrio delle salme e l’invio all’estero”.

Tanta esperienza si traduce anche in una grande attenzione ai dettagli. “Il nostro servizio è veramente completo perché vogliamo fornire alla famiglia, che già vive la tristezza di un lutto, tutto quello di cui ha bisogno. Proponiamo materiali di prima qualità, facciamo scegliere feretri ed urne non da catalogo ma dalle esposizioni nelle nostre sedi. Siamo in grado, con il nostro personale ed i nostri mezzi, di gestire nel miglior modo possibile più servizi”.

“Sopratutto – aggiunge il titolare delle Onoranze Funebri San Gabriele – possiamo organizzare cerimonie funebri per ogni esigenza e per ogni disponibilità, anche con la possibilità di pagamenti personalizzati. Ed in qualsiasi caso la qualità del servizio per noi è imprescindibile. Per qualità intendo sia quella del nostro personale, che sa come avvicinarsi con la delicatezza necessaria ai famigliari nel momento del dolore, che quella dei materiali che utilizziamo. I –feretri che proponiamo, ad esempio, sono realizzati in italiani e di livello, importanti non per questioni estetiche ma per evitare i problemi che potrebbero sorgere dopo la tumulazione che spesso causano i prodotti più scadenti”.

IL COVID

Le Onoranze Funebri San Gabriele garantiscono il rispetto di tutte le misure di sicurezza per la pandemia fornendo servizi mirati per il Covid. “Abbiamo adottato misure particolari. Tutto il nostro personale è munito di dispositivi di protezione individuale, dai copri scarpe alle visiere, dai camici alle mascherine e doppi guanti. Inoltre durante la cerimonia siamo attrezzati per igienizzare il feretro dopo ogni saluto così da mantenerlo pulito. Il nostro personale, poi, ha cura di far rispettare le distanze di sicurezza tra le persone ed evitare pericolosi assembramenti”.

I SERVIZI

Onoranze Funebri San Gabriele si occupa di: recupero e il trasferimento della salma, la vestizione e il disbrigo delle pratiche cimiteriali e mortuarie, l’organizzazione del funerale e l’affissione funebre, la realizzazione di addobbi funebri e ricordini, cremazione e tumulazione.

I CONTATTI DELLE ONORANZE FUNEBRI SAN GABRIELE

Guidonia, via Francesco Baracca 5

Montecelio, piazza San Giovanni 29

Marcellina, piazza Vittorio Veneto

337.749340

0774.342631

oliviericlaudio@hotmail.it

www.onoranzefunebrisangabriele.it

Reperibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7