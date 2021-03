Tivoli – Prima settimana di lavoro per la nuova segretaria generale Antonia Musolino

Si è insediata la nuova segretaria generale del Comune di Tivoli: è Antonia Musolino, 61 anni, originaria di Reggio Calabria. Arriva a Tivoli dopo una carriera ultra trentennale da segretaria generale e dirigente in Calabria, regione nella quale ha svolto la sua funzione in diversi Comuni. Ieri il primo giorno di lavoro nell’ente tiburtino, nel quale prende servizio in seguito al provvedimento dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 26 febbraio e il successivo decreto del sindaco di Tivoli.

«Spero di svolgere al meglio il lavoro e i compiti che mi sono stati assegnati in virtù del decreto con cui il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti, in ragione della fiducia verso la mia figura professionale, mi ha affidato il ruolo di segretaria generale», commenta la nuova segretaria. «Questi primi giorni di lavoro saranno naturalmente di conoscenza del Comune, degli uffici, dei settori, dei suoi lavoratori e lavoratrici, con quali, sono sicura, entrerò presto in sintonia. Incomincio il mio servizio a Tivoli in un momento purtroppo non felice per la sua comunità – così come per tutto il Paese – a causa della pandemia da Sars-Cov-2 e dell’emergenza sanitaria che c’impedisce non soltanto di stringerci la mano, ma anche spesso di stare vicini ai nostri cari e di svolgere appieno il nostro lavoro e le attività sociali; per questo, a maggior ragione, il mio impegno sarà massimo. Mi ha fatto molto piacere trovare un ambiente costituito da una buona percentuale di donne, sia nella compagine dell’amministrazione, sia in quella della struttura comunale nel suo complesso. Un pensiero di apprezzamento vorrei rivolgerlo all’opera della segretaria generale che mi ha preceduto, Lucia Leto, che ho conosciuto alcuni giorni fa e che con grande sensibilità mi ha introdotto in questa nuova realtà comunale. Sono pronta a mettermi concretamente a lavoro per il Comune di Tivoli».

Nel ringraziare ancora una volta la segretaria Leto, che per quasi sette anni ha lavorato al fianco dell’amministrazione tiburtina, il sindaco Proietti ha rivolto un benvenuto alla nuova segretaria: «Un cordialissimo buon lavoro alla dottoressa Musolino, la nuova segretaria generale del Comune di Tivoli, che ho già avuto modo d’incontrare nei giorni scorsi e di apprezzare per la professionalità, evidenziata dal suo curriculum. Ho potuto anche notare la capacità di rapporto umano della segretaria, un aspetto molto importante per lavorare in una pubblica amministrazione; sono sicuro che l’esperienza e la competenza sin qui raccolte e concretizzate in anni di lavoro all’interno dei Comuni – che rappresentano sempre il contatto diretto delle persone con le istituzioni – consentiranno alla dottoressa Musolino di mettersi a disposizione anche della comunità tiburtina al meglio. E proprio a nome della comunità tiburtina, oltre che dell’amministrazione, porgo alla dottoressa Musolino il più sentito benvenuto».