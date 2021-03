Eccellenza, Tivoli Calcio: il nuovo allenatore è Fabio Lucidi

di Valerio De Benedetti

Il dopo-Fabrizio Paris è Fabio Lucidi. Dopo alcune ore di riflessione in cui erano stati diversi i profili valutati, la Tivoli Calcio 1919 ha scelto il nuovo tecnico per il prosieguo della stagione 2020/2021 del campionato di Eccellenza, che presto riaprirà ufficialmente i battenti. A comunicarlo è stata la stessa società amaranto-blu con un comunicato ufficiale: “Siamo veramente orgogliosi e soprattutto lusingati, per essere riusciti a chiudere l’accordo con 𝗠𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗼 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗱𝗶, che ha deciso di riprendere il suo percorso professionale ripartendo dalla Tivoli Calcio. Nel dare un caloroso benvenuto al nuovo Mister della prima squadra, aggiungiamo i più sentiti ringraziamenti per aver riposto la sua fiducia in questa storica società che tra le tante difficoltà di questo momento, sta cercando di portare avanti il nome Tivoli ed i colori amarantoblu. Se pur breve, sarà un nuovo campionato, che contempla nuovi progetti e scenari, ma con TUTTI sempre vicini ed attaccati a quella lunga storia d’amore chiamata . . . TIVOLI CALCIO 1919″.