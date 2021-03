Fiano Romano – Casi Covid in aumento. La nota dell’amministrazione Comunale

La nota dell’Amministrazione

Negli ultimi giorni si è registrato un rapido incremento dei casi positivi, attualmente 61. La situazione, sotto controllo al momento, potrebbe andare incontro ad un peggioramento vista la tendenza dei contagi a livello nazionale.

Per quanto riguarda il Comune di Fiano, dopo le diverse segnalazioni dei cittadini e dai medici di base, in accordo con la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono stati disposti maggiori controlli da oggi e note i prossimi giorni, soprattutto in prossimità di alcuni parchi e luoghi di aggregazione. Sarà – per lo svolgimento delle attività programmate – utilizzato anche il sistema di videosorveglianza per intervenire nelle situazioni in cui non saranno rispettate le disposizioni dei provvedimenti emanati dal Governo e delle ordinanze della Regione Lazio. Saranno presi in considerazione nuovi e più incisivi interventi se nei prossimi giorni si dovesse registrare un aumento del numero delle persone positive e contemporaneamente un aumento delle infrazioni in merito alle disposizioni in vigore.