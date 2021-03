Il Comune di Marcellina e di Guidonia insieme per il Trasporto Pubblico Locale

Dalla scorsa settimana, è attivo il nuovo servizio, grazie al lavoro congiunto dei due Comuni, per la realizzazione di una gestione associata che permetterà di garantire una maggiore connessione tra i territori e migliori servizi al cittadino.

Tra i principali elementi di novità:

– MAGGIORE INTEGRAZIONE TRA I COMUNI: grazie alle misure migliorative previste nel bando, è stata individuata – ed è già attiva – una tratta che finalmente istituisce un collegamento diretto Marcellina-Guidonia. La nuova linea, infatti, consente di collegare i due centri urbani e le rispettive stazioni, tenendo conto per quanto possibile degli orari dei treni e va incontro alle richieste dell’utenza di Marcellina.

– NUOVI MEZZI: saranno messi a disposizione in tutto 16 nuovi bus, tra cui quelli elettrici e ibridi. Alcuni bus sono già in servizio ed entro alcune settimane sarà completato il rinnovamento del parco mezzi.

– NUOVE MODALITÀ DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA: oltre all’estensione dell’orario del numero verde, sarà messa a disposizione dell’utenza una app che permetterà di ricevere notizie anche in tempo reale e saranno installate nuove paline informative, di cui 4 elettriche per gli aggiornamenti in tempo reale.