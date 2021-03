Incidente sull’autostrada, muore Cristiano Labartino

Ha perso la vita in un tragico incidente stradale Cristiano Labartino, 46enne residente a Setteville di Guidonia. È accauduto intorno alle 7.30 di martedì 9 marzo all’altezza del chilometro 598, direzione sud, nel tratto compreso fra Colleferro ed Anagni, nel territorio di Paliano. Tre i mezzi coinvolti, un furgone dove Labartino viaggiava come passeggero, un tir ed un’auto con la motrice del mezzo pesante che in seguito all’urto si è completamente girata ed è rimasta schiacciata contro il guardrail.

Cristiano Labartino era molto conosciuto nel quartiere e nel mondo della musica da discoteca. Conosciuto con il nome di Mr. Flower, aveva suonato nei villaggi e nelle discoteche di mezzo mondo.