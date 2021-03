Lo straordinario “circo tiburtino” di Barbarossa

Il legame fra Federico Barbarossa e l’antica Tibur è evidente anche oggi nello stemma tiburtino, con l’aquila dell’imperatore del Sacro Romano Impero. I grandi della storia, però, sono uomini particolari e soprattutto eccentrici. Lucrezia Borgia per rimanere legati ad un lontano passato disponeva di una vasta servitù, che si dedicava totalmente a lei. In tempi decisamente più recenti una serie di stravaganze accompagnano le attuali star, Stefani Germanotta meglio conosciuta come Lady Gaga recentemente è andata a prendere un cocktail, a Malibu, in sella ad un cavallo bianco. Ritornando indietro nel tempo anche l’imperatore nato nel castello di Waiblingen non era certamente immune dalle stramberie. Infatti, i suoi viaggi erano sovente seguiti dal suo circo personale che si esibiva a Tivoli in Piazza del Riserraglio. All’interno della zona i tiburtini potevano ammirare totalmente sbalorditi giraffe, ippopotami, cammelli e altri animali a loro completamente sconosciuti. Anche in questo modo Federico Barbarossa esibiva la sua straordinaria grandezza, al popolo. La piazza non era scelta casualmente, perché si prestava perfettamente per lo show dato che si tratta di una zona “chiusa”. Possiamo solo immaginare lo stupore dei tiburtini davanti ad uno spettacolo davvero molto raro, all’interno del centro storico di Tivoli.