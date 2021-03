MONTEROTONDO – Intervento delle unità cinofile per la frana di Via Vallagati: nessun ferito

la frana

A seguito della frana di ieri in Via Vallagati, località Monterotondo, è intervenuta anche la Protezione Civile che, insieme ai vigili del fuoco, ha controllato accuratamente che nessun soggetto fosse stato coinvolto nel dissesto.

Sul posto sono intervenuti anche il Gruppo Operativo Speciale (GOS) Movimento Terra ed una squadra USAR (Urban Search And Rescue) specializzata nella ricerca di persone in ambiente impervio ed ostile, oltre all’unità cinofila della Protezione Civile, in particolare con l’aiuto di Molly e Akyra.

Le ricerche si sono prolungate fino a tarda serata, tanto che è stato necessario l’intervento di una squadra logistica dotata di torre faro, per permettere l’illuminazione della zona anche col calar della sera.

Alla fine, fortunatamente, si è risolto tutto solo in un grande spavento: è una sola l’auto coinvolta ma con nessun passeggero all’interno ed, in generale, nessuna persona è rimasta colpita dalla frana.