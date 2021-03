Monterotondo – Un avviso per la riqualificazione degli asset immobiliari della Difesa

Difesa Servizi S.p.A. mediante la presente indagine esplorativa di mercato, intende acquisire proposte, da formularsi ai sensi degli artt. 182 e 183 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per la riqualificazione, valorizzazione e sfruttamento economico di vari asset immobiliari in uso all’Amministrazione Difesa in cui realizzare, alternativamente, strutture turistico ricettive o strutture residenziali non sanitarie per la terza età (c.d. senior housing), come da indicazioni della relativa scheda dell’immobile.

Il presente avviso esplorativo è finalizzato ad informare il mercato della disponibilità degli immobili in esso riportati al fine di consentire l’acquisizione di Manifestazione_interesse__ stimolare le capacità progettuali degli eventuali interessati ed attribuire la qualifica di “soggetto promotore” nei limiti e alle

condizioni di seguito esplicitate.

Gli immobili, la loro ubicazione, la destinazione d’uso e le ulteriori informazioni sono riportati nelle schede allegate (schede da 1 a 13) al Presente avviso