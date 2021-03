Nel Reatino, morto per Covid un medico di famiglia

Mentre il nostro Paese e non solo, purtroppo, era travolto dalla pandemia infermieri e medici con competenza, passione e soprattutto coraggio hanno affrontato il terribile virus. Sempre in prima linea. Sempre pronti ad intervenire, mentre l’Italia sprofondava nella zona rossa. In una società, non sembrava appartenere più a nessuno, chiusa all’interno delle mura domestiche i social hanno fortunatamente rivestito il ruolo di “collante” per tutti. Proprio su facebook Maurizio Cerquetani, medico di famiglia della Asl di Rieti aveva annuncia la sua positività al virus. Sfortunatamente, le sue condizioni si aggravano e lo scorso sabato perde la vita all’ospedale San Camillo di Roma. La sua storia ha suscitato profonda commozione dato che dopo la sua morte, molti colleghi, pazienti e amici condividono il ricordo e il dolore sui social network locali. Il medico si era anche scusato, con un post, perché non poteva rispondere ai pazienti dato che era impegnato con le terapie, per provare a contrare quel virus che alla fine l’ha portato via. Originario di Torrita Tiberina, Cerquetani si era laureato all’università La Sapienza e seguiva due ambulatori: Forano e Poggio Mirteto. Lascia la moglie e due figli.