Vicovaro – Rateizzazione straordinaria delle entrate Comunali

Dopo un primo esame nella seduta del 26.01.21, anche grazie al contributo del Movimento 5 Stelle, che sull’argomento ha depositato proposte di modifica migliorative del testo originario, ieri pomeriggio il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva il nuovo “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA”; già adottato dalla Giunta Comunale in data 15.01.21.

Non potendo intervenire direttamente sulla riduzione, magari temporanea, delle aliquote e delle tariffe, sulla cui determinazione gravano i costi dei servizi e le precise indicazioni contenute nel “Piano di Riequilibrio” recentemente autorizzato dalle autorità competenti, consentire una maggiore dilazione dei versamenti dovuti al Comune è certamente un modo alternativo, ma comunque efficace, di alleggerire e favorire famiglie e imprese; soprattuto in una fase drammatica come quella causata dalla Pandemia.

In particolare, circa le somme dovute per gli anni passati, che come è noto ammontano ormai a diverse centinaia di migliaia di euro, rappresentando l’unico vero dato negativo sottolineato dalla Corte dei Conti, i contribuenti potranno finalmente regolarizzare la propria posizione e concordare con il Comune tempi e modalità di versamento più flessibili ed adeguati al reddito.