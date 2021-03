VOLLEY – Il Danima Spes Mentana non si ferma più: ancora 3-0 anche con il Giro Volley

Stavolta, nella palestra di Mentana, a cadere inesorabilmente è il Giro Volley di mister Santini. Le neroverdi riescono a gestire senza troppa difficoltà ogni frangente del match, limitando gli errori e attaccando senza troppo timore la ricezione avversaria. Ad evidenza di ciò, il tabellino riporta il punteggio di 3-0 con parziali 25-22, 25-16, 25-23.

Lo Spes Mentana continua a dimostrare di essere una squadra di vertice della Serie C, domenica arriverà la prova del nove: la squadra di mister Morini si recherà a Roma per affrontare la Polisportiva Talete, seconda in classifica a 9 punti, inseguitrice proprio del Mentana che per ora guida il gruppo a punteggio pieno con 12 punti all’attivo.