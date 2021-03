Da un balcone a Colleverde spunta la bandiera della Repubblica di Salò

In questi giorni da un balcone a Colleverde sono spuntate due bandiere della Repubblica di Salò. Non si è fatta attendere la reazione dell’Anpi di Sant’Angelo Romano che chiede alle forze dell’ordine di intervenire per la rimozione.

IL COMUNICATO

In questa pandemia una nuova malattia evidentemente sta colpendo le nostre città, una malattia che manda in tilt il cervello di alcune persone, nostalgiche di quello che gli hanno raccontato del fascismo, probabilmente su internet, quel fascismo che a differenza di ciò che si inventano i revisionisti non istituì le pensioni, non bonificò le terre, non creò le palestre e l’educazione fisica, ma in compenso oppresse le classi operaie, assassinò e torturò gli oppositori politici e gettò l’Italia in un baratro di violenza, soprusi, e inciviltà fino a portarla alla II^ Guerra Mondiale al fianco dei Nazisti.

Insomma questa pandemia tira fuori il peggio da alcuni individui che pensano di potersi permettere azioni illiberali in pubblico, azioni assolutamente INACCETTABILI e pensano di restare impunite, forse credono di vivere in un paese diverso da quello in cui si trovano ovvero in una Repubblica dalla Costituzione dichiaratamente Antifascista.

Da alcuni giorni a Colleverde di Guidonia al secondo piano di un palazzo abbiamo notato spuntare due bandiere inneggianti la Repubblica di Salò.

L’esposizione di simboli del Fascismo è REATO PENALE secondo la Legge Scelba (legge 20 giugno 1952 n.645).

La Sezione ANPI Sandro Pertini denuncia tale esposizione e invita le Forze dell’ordine a intervenire prontamente.