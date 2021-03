Pubblicate le Note IC Fiano prot. 3363 e 3364 del 11/03/2021 con le quali si informa che è stata confermata la quarantena per la Classe 5D Primaria fino al 18 marzo 2021 e che in data 12 marzo 2021 gli Alunni della Classe sono convocati presso il Drive-In ASL di Capena per effettuare i tamponi rapidi a tempo zero.