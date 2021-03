GUIDONIA – Campo Rom Albuccione, Forza Italia presenta interrogazione parlamentare per chiedere controlli e sicurezza

È con un interrogazione scritta ieri, mercoledì 10 marzo, e indirizzata al ministro dell’interno Luciana Lamorgese che l’onorevole Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, ha chiesto delucidazioni sulla situazione disastrosa creatasi nel quartiere dell’Albuccione: “È basilare garantire il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini” , commenta Battilocchio.

L’interrogazione nasce da un input dei cittadini del quartiere, coadiuvati dal coordinatore di circoscrizione di Forza Italia Davide Marrale e dal coordinamento Guidoniano guidato da Maurizio Massini:

“Appresa la situazione da segnalazioni, dagli organi di stampa e da privati cittadini della zona dell’Albuccione -si legge nell’interrogazione- che, a seguito dell’occupazione di un terreno di proprietà della Asl Roma 5, limitrofo al quartiere, vi sarebbe la presenza di un numero ingente di ricoveri fatiscenti con possibili conseguenti problematiche legate al controllo del territorio ed alla sicurezza dell’area

in particolare, successivamente anche allo sgombero del campo nomadi di Salone nel 2010, e al blitz dei carabinieri nell’area nel 2017, come riportato da alcune testate giornalistiche locali, è stato denunciato il progressivo aumento di reati e violenze contro la persona e il patrimonio, nella zona limitrofa all’Albuccione;

le condizioni strutturali precarie degli accampamenti di cui sopra potrebbero causare gravi disagi, legati ad esempio alle condizioni igienico-sanitarie dell’intera area;

tale situazione, malgrado la crescente preoccupazione dei residenti, sembra non venire debitamente considerata per la sua gravità dall’amministrazione comunale –:

se il Governo sia a conoscenza della situazione su esposta e se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per promuovere controlli finalizzati al miglioramento della sicurezza complessiva dell’area in questione.” (Em.Lan.)