Guidonia – La regione fa un passo avanti verso l’apertura del TMB

Guidonia Montecelio (11 Marzo)- “Ho appreso in queste ore della determina dirigenziale della Regione Lazio che in sostanza consentirebbe l’apertura dell’impianto Tmb all’interno del Parco Naturale ed Archeologico dell’Inviolata. La nostra Amministrazione è da sempre contraria all’apertura dell’impianto e sta valutando le opportune azioni legali per impedire ciò che reputiamo dannoso per la salute dei nostri concittadini. Come avvenuto in altre occasioni la battaglia per la difesa dell’ambiente è prioritaria e metteremo in campo tutti gli strumenti possibili per perseguire questo obiettivo”- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.