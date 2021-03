L’iniziativa

Il comune di palombara sabina a supporto della campagna vaccinale, infatti se hai difficoltà a prenotare il vaccino l’amministrazione segue il cittadino in tutta la fase della prenotazione. Il lunedì e il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede del segretariato sociale “vicini al cittadino” in via piave n. 73. Tuttavia si ricorda che per effettuare la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria

Per info: 0774.636445