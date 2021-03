Area Metropolitana – Arrivano 91mln di euro contro il rischio idrogeologico

Gabriele Lorenzoni, Deputato M5S alla Commissione Bilancio, con una nota stampa ricorda la ratifica del finanziamento per oltre 91 milioni di euro per 116 opere nell’area Metropolitana di Roma, riguardanti lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, in virtù della legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 139), prevista dal primo Governo Conte.

“Finalmente, grazie al MoVimento 5 Stelle, la fase dell’austerità è finita”, ha detto Lorenzoni, ” e inizia l’era degli investimenti per il territorio e la sicurezza dei cittadini. Ora i cittadini di questi comuni sanno la provenienza dei fondi per questi importantissimi lavori; ci aspettiamo quindi che si riconosca il merito al Governo Conte, quando gli amministratori pubblici daranno avvio ai cantieri”.

Nella Città del Nord-Est, i fondi sono così suddivisi con le seguenti finalità (in ordine alfabetico per comune):

– Ad Agosta sono stati assegnati 999.900 euro per la messa in sicurezza del centro abitato.

– Ad Anticoli Corrado sono stati assegnati 990.000 euro per la messa in sicurezza e manutenzione dei serbatoi idrici comunali.

– Ad Arsoli sosno stati assegnati fondi per due interventi: il primo di 200.000 euro per la messa in sicurezza dei fossi del centro urbano; il secondo di 800.000 per

– A Castelnuovo Di Porto sono stati erogati fondi per due interventi: il primo di 450.000 euro per la sistemazione della strada Valle Cesara; il secondo di 106.790 euro per l’installazione di sistemi di protezione della rete viaria.

– A Cerreto Laziale sono stati assegnati 995.000 euro per la messa in sicurezza del costone Monti Ruffi in via della Croce.

– A Civitella S. Paolo sono stati assegnati 465.031 euro per la mitigazione del rischio idrogeologico in via Garibaldi.

– A Fiano Romano sono stati assegnati fondi per tre interventi: il primo di 2.100.000 euro per la regimazione delle acque del Fosso di Campomaro; il secondo di 100.000 euro per l’adeguamento della rete delle acque di via Tiberina; il terzo di 200.000 euro per la messa in sicurezza di via di Val Casale.

– A Guidonia Montecelio sono stati assegnati fondi per quattro interventi; il primo di 996.423 euro per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento di via del Ginestre, via Gualandi via Dei Fiordalisi e via Delle Mimose; il secondo di 999.927 euro per la sistemazione di via Monte Bianco e via Lagonegro; il terzo di 999.974 euro per la manutenzione di via Colonnello di Trani, Viale dell’Unione e via Ferrari; il quarto di 999.912 per la manutenzione di via Sicilia e corso Italia.

– A Marcellina sono stati assegnati fondi per tre interventi: il primo di 833.333 euro per la sistemazione idraulica del fosso Grognale in via Rismondi; il secondo di 833.333 euro per la sistemazione del fosso Sasseto Ponticello; il terzo di 833.333 euro per la manutenzione di via Gramsci e via Roma.

– A Mentana sono stati assegnati 920.000 euro per la messa in sicurezza del versante nord del centro storico.

– A Montelibretti sono stati assegnati 600.000 euro per il consolidamento del costone sottostante via Garibaldi.

– A Monterotondo sono stati assegnati fondi per due interventi: il primo di 500.000 euro per la messa in sicurezza del fossetto dello Scoppio; il secondo di 150.000 euro per la stabilizzazione di via Alcide De Gasperi.

– A Moricone sono stati assegnati 684.863 euro per la messa in sicurezza di via Antonelli.

– A Morlupo sono stati assegnati 660.000 euro per il risanamento del costone tufaceo di via Cachino-via della Fontana.

– A Palombara Sabina sono stati assegnati fondi per tre opere: il primo di 832.237 euro per il consolidamento della rupe e del muro di confine in viale Roma; il secondo di 833.258 euro per la sistemazione del fosso Doganella; il terzo di 833.562 euro per il pendio strada S. Giovanni e strade pedemontane.

– A Roccagiovine sono stati assegnati fondi per due interventi: il primo di 565.867 euro per la messa in sicurezza della rupe del centro storico; il secondo di 505.479 euro per il consolidamento di via Della Fonte.

– A Sacrofano sono stati assegnati fondi per due interventi: il primo di 950.000 euro per la realizzazione del collettore nel centro urbano; il secondo di 800.000 euro per la messa in sicurezza del costone tufaceo nel centro abitato

– a Subiaco sono stati assegnati fondi per due interventi: il primo di 450.000 euro per il miglioramento e ripristino di via Maggesi-Caprola; il secondo di 2.050.000 euro per la messa in sicurezza della contr. Riarco, via Proietti, via Carasolo e via Capo dell’Osso/Monna dell’Orso (Monte Livata).

– A Tivoli sono stati assegnati fondi per cinque interventi: il primo di 911.720 euro per il consolidamento della stabilità dei fronti di roccia in via Monti Lucretili e Montecatillo; il secondo di 992.240 euro per la mitigazione del rischio idrogeologico e ricostruzione del ponte di attraversamento in via Arci; il terzo di 998.000 euro per la messa in sicurezza di via Tiburtina Valeria; il quarto di 995.033 euro per la manutenzione di via Nazionale Tiburtina, via del Colle, via S.VAlerio e via Orti Tivoli; il quinto di 993.455 euro per la regimentazione e il contenimento dei fossi S. Pastore e Obaco.

– A Vicovaro sono stati assegnati 1.000.000 euro per la mitigazione e riduzione del rischio idrogeologico del versante nord e del versante sud.