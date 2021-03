Fiano Romano, nel bando del Ministero delle Infrastrutture

Il recente bando dell’ex MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’acronimo si è trasformato in MIMS – Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) prevede un accordo quadro di “assessment” suddiviso in tre lotti. È possibile presentare le offerte entro il 15 aprile 2021. Con questo bando, Autostrade per l’Italia affida i servizi di ingegneria e architettura per le attività di valutazione tecnica delle condizioni dei ponti e viadotti della rete autostradale. L’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I candidati, possono concorrere a tutti e tre i lotti con la possibilità di aggiudicazione degli stessi. Il bando di gara è stato pubblicato l’8 marzo 2021 e interessa ponti e viadotti di Genova, Milano, Bologna, Firenze, Udine, Fiano Romano, Cassino Pescara e pure Bari.