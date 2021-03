Guidonia – Cave, Barbet: “La regione Lazio firmi l’accordo quadro nel 2018, ambiente ed occupazione non possono più aspettare”

“In questi giorni ho nuovamente scritto, insieme al Sindaco di Tivoli. Giuseppe Proietti Sindaco, all’Assessore Regionale alle Attività Produttive Paolo Orneli per sollecitare ancora una volta la ratifica dall’Accordo Quadro per il “Rilancio polo estrattivo Tivoli-Guidonia.

Mancherebbe, quindi, soltanto la firma della Regione Lazio che in questi tre anni abbiamo sollecitato più volte, ma che non ha dato seguito al lavoro svolto in quel periodo. L’auspicio, quindi, anche se con notevole ritardo, è che si agisca in tal senso, per arrivare finalmente al connubio tra il rispetto dell’ambiente ed il rilancio di uno dei settori produttivi più importanti della Regione.