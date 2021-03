Subiaco – Petrini: “buone nuove per l’ospedale”

Finalmente una buona notizia per l’ospedale di Subiaco. Grazie al lavoro dei consiglieri regionali che sostengono la coalizione di ORA SUBIACO e ad un’importante azione sindacale, il Pronto Soccorso torna ad essere unità dipartimentale. Siamo in attesa dei bandi per le coperture delle responsabilità ma è arrivato il momento di investire sul nostro ospedale e sulle professionalità del territorio. Questo è avvenuto per il Pronto Soccorso e dovrà avvenire anche per la chirurgia. Questa è la concretezza che abbiamo promesso, la concretezza di ORA SUBIACO