Branciani: “Montelibretti ce la sta facendo, Montelibretti ce la farà!”

Il messaggio del Sindaco alla popolazione:

“In totale ed assoluta controtendenza, i numeri da noi hanno veramente dimostrato una dedizione e un’attenzione incredibili, dal momento che abbiamo pochissime unità(meno di 10 su 5400 abitanti…) al momento positive.

Voglio evidenziare questo dato perché troppo spesso ci sentiamo tutti criminalizzati e colpevolizzati, ed è quindi giusto dare alla nostra gente il riconoscimento di un atteggiamento di grande responsabilità.

Mi riferisco ancora una volta ai giovani ed ai giovanissimi per la loro capacità di sacrificarsi ed al senso di altruismo che tutti stiamo dimostrando.

Di straordinaria importanza è stato anche l’enorme mole di tamponi effettuati, sia dalle strutture pubbliche che private di Montelibretti.

Adesso chiedo a tutti di non vanificare questa straordinaria situazione in questo fine settimana, cercando di utilizzare la testa e divertirsi con intelligenza. Abbiamo resistito fino a questo momento e non possiamo permetterci passi falsi adesso.

Il periodo di zona rossa che stiamo per affrontare lo affronteremo, come sempre tutti insieme, con senso di appartenenza e supporto reciproco, e nessuno verrà lasciato solo né dimenticato.

Sappiate sempre che noi siamo a disposizione in ogni ora del giorno e della notte per dare supporto e conforto a chi ne avesse bisogno ma ricordatevi anche che siamo persone umane e che a volte, di sostegno e supporto, magari morale, ne avremo bisogno anche noi, com’è bello e giusto che sia in una comunità forte e sana come la nostra.

Le strutture comunali, la nostra protezione civile, le attività commerciali che resteranno aperte garantendo i servizi essenziali e tutte le persone che si occupano di sicurezza e salute pubblica sono pronte ad affrontare questo momento con grande determinazione. E sono certo che tutta la cittadinanza, in ogni suo singolo elemento, affronterà il momento con la necessaria responsabilità ma anche con quel senso di leggerezza che dovrà aiutarci a uscire definitivamente fuori da questa situazione.”