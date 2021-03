Tivoli e Guidonia, progetti da mezzo milione di euro al Ministero della Transizione ecologica

La Città metropolitana ha presentato oggi al Ministero della Transizione Ecologica i 5 progetti di forestazione urbana e periurbana riguardante il programma nazionale di forestazione urbana riservato alle Citta’ metropolitane inserite nel cosi detto Decreto Clima.

Ne ha dato notizia ieri il vicesindaco di Città Metropolitana Teresa Zotta. Tra questi cinque ben due riguardano il Nord Est.

“Abbiamo coinvolto i Comuni metropolitani sottoposti alle procedure di infrazione comunitaria per superamento dei limiti di qualità dell’aria – spiega la Zotta – ed abbiamo selezionato progetti elaborati dai Comuni di Roma IV Municipio (“Interventi di forestazione urbana a Pietralata”), Roma VI Municipio (“Interventi di forestazione urbana a Torre Spaccata”), Guidonia Montecelio (“Guidonia città dell’aria: stepping stones per un futuro sostenibile”), Colleferro (“Colleferro Città Verde”), Tivoli (“Riforestazione del Bosco del Fauno”), che, se ammessi al finanziamento, consentiranno la trasformazione di aree incolte e degradate a ridosso delle periferie in veri e propri boschi urbani, assicurando il miglioramento della qualità della vita dei residenti e contribuendo all’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico, alla cattura della CO2 ed alla mitigazione delle ondate di calore estive”.

I progetti presentati investiranno una superficie complessiva di oltre 40 ettari ed hanno un valore complessivo di poco meno di 2,5 mln di Euro, pari circa a 500.000 euro per singolo progetto. Prevedono, oltre alla messa a dimora di alberi ed arbusti selezionati tra specie anallergeniche e coerenti con le caratteristiche della vegetazione tipica locale, anche la realizzazione di opere accessorie finalizzate ad assicurarne l’accessibilità e la fruizione da parte della cittadinanza.

Tra gli elementi innovativi dei progetti meritano particolare considerazione la realizzazione degli impianti arborei secondo schemi naturaliformi, la scelta di specie ricomprese nel contesto floristico autoctono e la predisposizione di un piano di manutenzione e cure colturali per un periodo di almeno sette anni dalla realizzazione degli impianti arborei.

Tutti i progetti di forestazione si inseriscono in un più ampio programma di azioni di forestazione nel territorio della città metropolitana, collegato al Piano Strategico Metropolitano ed all’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile, promossi dall’Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale.