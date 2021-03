TIVOLI – Scarica i rifiuti vicino al depuratore, imprenditore denunciato

Invece di conferirli in discarica ha pensato bene di disfarsene scaricandoli in una zona di campagna. Ma non ha fatto i conti con la documentazione cartacea direttamente riconducibile a lui. Così ieri, venerdì 12 marzo, i Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia hanno denunciato per abbandono al suolo di rifiuti speciali non pericolosi un 75enne imprenditore originario di Locri e titolare di una ditta di commercio all’ingrosso e al minuto di materiale edile con sede a Roma.

L’operazione dei militari è iniziata lunedì 8 marzo durante un controllo di routine del territorio finalizzato al contrasto e alla prevenzione dei reati ambientali in via dei Canneti, in una strada di accesso al depuratore di Ponte Lucano. Si tratta di una zona isolata spesso teatro di scarico illegale di rifiuti per questo tenuta particolarmente sotto osservazione da parte dei Forestali. Non a caso i militari hanno rinvenuto decine di sacchi di plastica trasparenti contenenti scarti di materiale edile insieme a fatture, preventivi e documenti di trasporto riconducibili alla ditta specializzata anche nell’autotrasporto di merci per conto terzi.